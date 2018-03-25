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| | Специалисты рассказали обо всех угрозах смартфона, через которые следят за его владельцем

Специалисты рассказали обо всех угрозах смартфона, через которые следят за его владельцем

Сегодня, 13:30
В последние годы всё чаще появляется информация о том, как известные компаний, которым доверяли, нагло воровали личную информацию и следили за пользователями. Но они не главная угроза. Есть маленькие и более опасные уловки.

Специалисты рассказали обо всех угрозах смартфона, через которые следят за его владельцем

 

Если популярным компаниям приходится менять политику, то о мелких шпионах говорят мало. Популярными способами слежки остаются микрофон и камера гаджета. Достаточно установить вредоносное приложение, и мошенник уже управляет устройством дистанционно. Кстати, невнимательность при установке программ – ещё одна угроза. Нужно читать, к чему запрашивает разрешение приложение, и если требования явно лишние, то эта программа не безопасна.

Специалисты рассказали обо всех угрозах смартфона, через которые следят за его владельцем

 

Люди часто пренебрегают антивирусами и проверкой безопасности смартфона, что может однажды нанести ему непоправимый вред. Кроме того, угрозу представляют свободный WiFi, через который не рекомендуется проводить никаких финансовых операций, и геолокация. Даже отключив её телефон всё так же легко найти через сетевые вышки.

И главное – бэкдор. Это такой дефект алгоритма, который разработчик намеренно допускает. Бэкдор позволяет иметь беспрепятственный доступ к личной информации. Этот дефект стали допускать китайские фирмы.
Елизавета Трюфель
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