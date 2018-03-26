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| | Компания Elephone в скором времени презентует новый телефон А2

Компания Elephone в скором времени презентует новый телефон А2

Сегодня, 00:30
Руководство компании Elephone объявило, что готовится в ближайшем будущем презентовать свой новый смартфон модели А2.

Компания Elephone в скором времени презентует новый телефон А2

 

Специалисты Elephone стараются не рассказывать о своем новотехнологическом смартфоне модели А2, который скоро выйдет на мировой рынок, однако некоторые детали стали известны. Этот телефон будет бюджетного варианта с невысокой себестоимостью, и поэтому доступным многим пользователям. На боковой панели смартфона будет установлен сенсор отпечатка пальца, а также полоски светодиодов, которые будут функционировать как светомузыка. Это первый бюджетный вариант телефона с такими функциями, который, по мнению экспертов, сможет привести фурор на мировом рынке. Остальная информация о новых технологиях телефона не разглашается.

Отметим, что руководство компании Elephone еще не огласило точной даты презентации модели А2, также стоимость смартфона на мировом рынке держится в секрете.
Пелагея Лебединская
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