Эксперты: 5G-смартфоны выйдут на мировой рынок после 2020 года

Специалисты компании Strategy Analytics предположили, что в связи со стремительным развитием на мировом рынке новых технологических смартфонов, уже после 2020 года мир сможет увидеть телефоны сотовой связи пятого поколения – 5G.

Пелагея Лебединская

Эксперты Strategy Analytics рассказали, что после 2020 года в мир выйдут сверхумные смартфоны пятого поколения, которые изначально, к сожалению, не будут доступны многим пользователям. Это связано с тем, что во многих странах мира на тот момент еще не будут поддерживаться сети 5G, к тому же выбор смартфонов такого формата будет еще не велик, да и сами телефоны составят высокую себестоимость. По предположениям специалистов, пользоваться 5G-смартфонами первыми станут такие страны как Япония, Китай, США и Южная Корея. Остальным же странам мира они станут доступными примерно после 2021 года.Отметим, что в России уже пытаются внедриться в технологию 5G местные операторы связи. Так на территории инновационного центра «Сколково» уже заработала первая площадка, поддерживающая 5G технологию.