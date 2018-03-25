Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Китайцы заманивают туристов «самым страшным» мостом из стекла На Камчатке от упавшей глыбы льда с крыши погибла 3-летняя девочка Специалисты рассказали обо всех угрозах смартфона, через которые следят за его владельцем Видео с «плывущей по воздуху» собакой насмешило интернет Декольте Анны Седоковой покоряет просторы социальной сети Instagram По Ростову прогуливался мужчина с аквариумом на голове Зарплата работников культуры с 2011 года выросла почти в три раза Американские специалисты сравнили Samsung Galaxy S9 и Huawei P20 «Дэдпула» обвинили в плагиате скрещенных конечностей Ученые: Кошки являются секретными шпионами НЛО Индийские учёные шокированы «курящим» слоном, который попал на видео «Невероятно и фантастично»: Яна Рудковская возвращается с отдыха на Мальдивах
| | Американские специалисты сравнили Samsung Galaxy S9 и Huawei P20

Американские специалисты сравнили Samsung Galaxy S9 и Huawei P20

Сегодня, 12:54
Американские специалисты сравнили Huawei P20 и Samsung Galaxy S9. Девайс от китайской компании представляет собой серьезного конкурента южнокорейскому гаджету.

Американские специалисты сравнили Samsung Galaxy S9 и Huawei P20

 

Специалисты отметили, что еще несколько лет назад рассматривать девайсы двух производителей техники было бы несерьезно, но сейчас компания Huawei достигла высоких результатов на рынке мобильных устройств. Также они полагают, что полноценное сравнение смартфонов будет доступно уже после того, как P20 официально появится в розничных магазинах.

Они отметили, что качество сборки обоих телефонов отличается высоким уровнем, также как и производительность. Специалисты уточнили, что основная камера Huawei имеет разрешение матрицы в 40 мегапикселей, а дополнительная – 20 мегапикселей. Это может позволить телефону стать серьезной угрозой для продаж Samsung Galaxy S9. На данный момент смартфон Huawei P20 находится в стадии предзаказа. Поэтому может оказаться, что новинка будет иметь некоторые изъяны, которые выявятся в ходе эксплуатации.
Павел Селивёрстов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Эксперты сравнили качество съемки Samsung Galaxy S9 и Google Pixel 2 XL
Эксперты сравнили качество съемки Samsung Galaxy S9 и Google Pixel 2 XL

Специалисты сравнили качество съемки Google Pixel 2 XL и Samsung Galaxy S9. Для эксперимента они выбрали условия со слабым освещением. Эксперты отметили, что

Huawei догоняет Apple по объемам продаж смартфонов
Huawei догоняет Apple по объемам продаж смартфонов

Китайский производитель гаджетов Huawei догоняет американскую корпорацию Apple по объемам продаж смартфонов. Об этом свидетельствуют статистические данные. Эти

Huawei Mate 10 появится на рынках продаж в октябре
Huawei Mate 10 появится на рынках продаж в октябре

Huawei Mate 10 появится на рынках продаж в октябре. Информацию об этом сообщают китайские СМИ, ссылаясь на данные, полученные от представителей компании

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости