Американские специалисты сравнили Samsung Galaxy S9 и Huawei P20

Американские специалисты сравнили Huawei P20 и Samsung Galaxy S9. Девайс от китайской компании представляет собой серьезного конкурента южнокорейскому гаджету.

Павел Селивёрстов

Специалисты отметили, что еще несколько лет назад рассматривать девайсы двух производителей техники было бы несерьезно, но сейчас компания Huawei достигла высоких результатов на рынке мобильных устройств. Также они полагают, что полноценное сравнение смартфонов будет доступно уже после того, как P20 официально появится в розничных магазинах.Они отметили, что качество сборки обоих телефонов отличается высоким уровнем, также как и производительность. Специалисты уточнили, что основная камера Huawei имеет разрешение матрицы в 40 мегапикселей, а дополнительная – 20 мегапикселей. Это может позволить телефону стать серьезной угрозой для продаж Samsung Galaxy S9. На данный момент смартфон Huawei P20 находится в стадии предзаказа. Поэтому может оказаться, что новинка будет иметь некоторые изъяны, которые выявятся в ходе эксплуатации.