Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Китайцы заманивают туристов «самым страшным» мостом из стекла На Камчатке от упавшей глыбы льда с крыши погибла 3-летняя девочка Специалисты рассказали обо всех угрозах смартфона, через которые следят за его владельцем Видео с «плывущей по воздуху» собакой насмешило интернет Декольте Анны Седоковой покоряет просторы социальной сети Instagram По Ростову прогуливался мужчина с аквариумом на голове Зарплата работников культуры с 2011 года выросла почти в три раза Американские специалисты сравнили Samsung Galaxy S9 и Huawei P20 «Дэдпула» обвинили в плагиате скрещенных конечностей Ученые: Кошки являются секретными шпионами НЛО Индийские учёные шокированы «курящим» слоном, который попал на видео «Невероятно и фантастично»: Яна Рудковская возвращается с отдыха на Мальдивах
| | В новом смартфоне Huawei Mate 20 разместят сканер отпечатка пальцев под экраном

В новом смартфоне Huawei Mate 20 разместят сканер отпечатка пальцев под экраном

Сегодня, 12:50
Инсайдеры китайской компании Huawei поделились информацией о том, что новый смартфон Mate 20 будет обладать функцией распознавания отпечатков пальцев его владельца. Разработчики поместят сканер отпечатков прямо под экран.

В новом смартфоне Huawei Mate 20 разместят сканер отпечатка пальцев под экраном

 

Компания Huawei отказалась от дорогой системы Face ID, которая позволяет смартфону распознавать черты лица владельца. Вместо этого производители будут использовать более простой и недорогостоящий ультразвуковой датчик. Разработчики этой системы Qualcomm усовершенствуют сканер и обучат его распознавать отпечатки, даже когда руки будут испачканными или мокрыми.

Модель смартфона будет иметь цифровой эквивалент не в единицах, а десятках. Это значит, что вслед за Mate 10 в продажу поступит гаджет Huawei Mate 20. Также существует версия, что в следующем телефоне будет система Face ID. Но для этого компания производитель изначально разузнает политику рынка.
Дарья Дмитриева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Смартфон Meiigoo Mate 10 получил четыре камеры
Смартфон Meiigoo Mate 10 получил четыре камеры

Специалисты китайского предприятия Meiigoo смогли укомплектовать 4 объектива камеры. Переднюю панель преимущественно составит 5,72-дюймовый дисплей.

Специалисты обсудили смартфон Huawei Mate 9
Специалисты обсудили смартфон Huawei Mate 9

Специалисты рассказали о новом смартфоне компании Huawei Mate 9. Устройство стало популярным после выхода, а также, по экспертным данным, может посоревноваться

Huawei презентовала на выставке CES 2016 смартфон Mate 8
Huawei презентовала на выставке CES 2016 смартфон Mate 8

На Международной выставке CES 2016 китайский производитель электроники Huawei презентовал ряд своих новинок. Одной из них стал имиджевый смартфон Mate 8.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости