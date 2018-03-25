В новом смартфоне Huawei Mate 20 разместят сканер отпечатка пальцев под экраном

Инсайдеры китайской компании Huawei поделились информацией о том, что новый смартфон Mate 20 будет обладать функцией распознавания отпечатков пальцев его владельца. Разработчики поместят сканер отпечатков прямо под экран.

Дарья Дмитриева

Компания Huawei отказалась от дорогой системы Face ID, которая позволяет смартфону распознавать черты лица владельца. Вместо этого производители будут использовать более простой и недорогостоящий ультразвуковой датчик. Разработчики этой системы Qualcomm усовершенствуют сканер и обучат его распознавать отпечатки, даже когда руки будут испачканными или мокрыми.Модель смартфона будет иметь цифровой эквивалент не в единицах, а десятках. Это значит, что вслед за Mate 10 в продажу поступит гаджет Huawei Mate 20. Также существует версия, что в следующем телефоне будет система Face ID. Но для этого компания производитель изначально разузнает политику рынка.