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| | В России в продажу поступили уникальные рюкзаки от Meizu

В России в продажу поступили уникальные рюкзаки от Meizu

Сегодня, 21:40
Компания Meizu запустила в продажу различные модели своих бюджетных рюкзаков, которые теперь можно приобрести в фирменном магазине на территории России. Стоимость спортивных сумок, предназначенных для различных целей, варьируется в пределах 1090–2990 рублей.

В России в продажу поступили уникальные рюкзаки от Meizu

 

Компания уже получила хорошие отзывы о своей новой продукции со стороны покупателей, которые успели оценить удобства и практичность аксессуаров, служащих для безопасной транспортировки не только вещей, но и гаджетов и электроники. В настоящее время Meizu сделала доступной для реализации линию бюджетных рюкзаков, при этом наиболее объемная сумка обойдется покупателям в 2990 рублей.

Новинка, занявшая первое место по популярности, располагает ограничителями, помогающими предотвратить попадание грязи на дисплей и заднюю панель аксессуара. Вторая позицая отведена рюкзаку Meizu Backpack, представленному в двух цветовых палитрах: черной и серой, кроме того его цена не превышает 2 тыс. 490 рублей.
Пойда Анна
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