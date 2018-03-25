Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | ТОП-6 лучших «умных» колонок по мнению экспертов

ТОП-6 лучших «умных» колонок по мнению экспертов

Сегодня, 11:25
«Умные» колонки – это не просто устройства для прослушивания музыки, а также и гаджет, способный выполнять различные функции, количество которых с каждым разом неуклонно растет.

ТОП-6 лучших «умных» колонок по мнению экспертов

 

Эксперты советуют при выборе «умной» колонки в обязательном порядке обращать внимание на то, какой сервис потоковой музыки она поддерживает, и выбрать наиболее вам подходящий. Обязательно стоит учитывать то, где будет использоваться гаджет и к какому устройству будет подключен. Особенно стоит уделить внимание важнейшему параметру как звучание. Придётся раскошелиться ради хорошего, насыщенного и громкого звучания и заплатить не менее 129 долларов США.

На шестом месте расположился Home от Google. Пятое принадлежит Link 20 от JBL. На четвёртой позиции расположился Echo Plus от Echo Plus. На третьем месте разместился Ultimate Ears производителя Megablast. На второй позиции One от Sonos. И первое место, по мнению экспертов, занимает Apple с их HomePod.
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