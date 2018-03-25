Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Ученые расшифровали прогноз индейцев о конце света после падения космической станции Неудачный макияж Ольги Бузовой спровоцировал слухи и критику от её фанатов «В чём идти на сцену»: Елена Темникова решила прислушаться к поклонникам в выборе нарядов Пугачева потребовала Киркорова вернуть ее одежду В Мексике зафиксировали, как НЛО спровоцировало извержение вулкана Сироткин завершил гонку «Формулы-1» досрочным уходом «Где кто?»: Старшая дочь Веры Брежневой поразила красотой и голосом В Волоколамске проведут всеобщую диспансеризацию Рамзан Кадыров в прямом эфире показал преступника, находящегося в розыске Австралийцы опасаются, что добыча газа может уничтожить редких рыб ВМС Украины рассказали, из-за чего пожертвовали своим флотом в 2014 году Ученые обнаружили останки таинственных монстров с планеты Нибиру на Земле
| | Xiaomi Mi A1 в топовой комплектации распродается по минимально низкой цене

Xiaomi Mi A1 в топовой комплектации распродается по минимально низкой цене

Сегодня, 11:05
Любители Xiaomi могу порадовать себя замечательным смартфоном по самой низкой цене. Акцию решили провести на просторах AliExpress. Гаджет, который отлично сочетается в цене и качестве, можно приобрести всего лишь за 10 тыс рублей.

Xiaomi Mi A1 в топовой комплектации распродается по минимально низкой цене

 

Китайские эксперты считают, что именно этот аппарат является одним из самых удачных смартфонов. У жителей РФ появилась возможность обзавестись прекрасным устройством за «копейки». Известно, что китайский смартфон выпущен в 2017 году. За такой короткий промежуток времени гаджет набрал немалую популярность. Акция вступит в силу через 4 дня на интернет-портале AliExpress.

Отметим, что топовый аппарат Xiaomi A1 имеет 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080 в формате FullHD. «Сердцем» гаджета послужил 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625. Известно, что ОЗУ на смартфоне составляет 4 ГБ, а ПЗУ имеет 64 ГБ (при желании можно увеличить). Основная камера – двойная и имеет 12 МП, передняя камера оснащена 5 МП. Аккумулятор имеет объем 3080 мАч.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
На AliExpress продают смартфоны Xiaomi Redmi Note 4 по рекордно низкой цене
На AliExpress продают смартфоны Xiaomi Redmi Note 4 по рекордно низкой цене

На AliExpress продают смартфоны Redmi Note 4 от китайского производителя Xiaomi по рекордно низкой цене. Распродажа, которая уже удивила своими скидками многих

AliExpress продает новый Elephone P8 mini по самой низкой цене
AliExpress продает новый Elephone P8 mini по самой низкой цене

Один из самых крупных китайских сайтов AliExpress предлагает уникальное предложение купить новый смартфон Elephone P8 mini по самой низкой цене.

Elephone S8: Копия Xiaomi по более выгодной цене
Elephone S8: Копия Xiaomi по более выгодной цене

Китайский производитель Elephone выпустил смартфон S8, который эксперты прозвали копией Xiaomi Mi Mix. Модель получила такой же безрамочный дизайн, начинка

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости