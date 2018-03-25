Xiaomi Mi A1 в топовой комплектации распродается по минимально низкой цене

Любители Xiaomi могу порадовать себя замечательным смартфоном по самой низкой цене. Акцию решили провести на просторах AliExpress. Гаджет, который отлично сочетается в цене и качестве, можно приобрести всего лишь за 10 тыс рублей.

Китайские эксперты считают, что именно этот аппарат является одним из самых удачных смартфонов. У жителей РФ появилась возможность обзавестись прекрасным устройством за «копейки». Известно, что китайский смартфон выпущен в 2017 году. За такой короткий промежуток времени гаджет набрал немалую популярность. Акция вступит в силу через 4 дня на интернет-портале AliExpress.Отметим, что топовый аппарат Xiaomi A1 имеет 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080 в формате FullHD. «Сердцем» гаджета послужил 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625. Известно, что ОЗУ на смартфоне составляет 4 ГБ, а ПЗУ имеет 64 ГБ (при желании можно увеличить). Основная камера – двойная и имеет 12 МП, передняя камера оснащена 5 МП. Аккумулятор имеет объем 3080 мАч.