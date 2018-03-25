OnePlus 5T снят с продажи в преддверии выхода OnePlus 6

Накануне презентации нового устройства OnePlus 6 китайская компания неожиданно сняла с продажи OnePlus 5T, выпущенный в ноябре прошлого года.

С 23 марта флагманский смартфон OnePlus 5T на территории США недоступен для приобретения. Анонс мобильного устройства состоялся лишь 5 месяцев назад. Ни базовую, ни передовую модель этого телефона официальные магазины производителя уже не продают.На сайте производителя можно увидеть надпись «Out of stock», что означает полное отсутствие устройства на складах. Эксперты сделали вывод, что такие действия компании означают скорый анонс новой модели гаджета. По предварительным данным экспертов, презентация OnePlus 6 состоится в начале апреля. Известно, что новый флагманский телефон оснастили стеклянным корпусом и беспроводной зарядкой.