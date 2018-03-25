Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Сироткин завершил гонку «Формулы-1» досрочным уходом «Где кто?»: Старшая дочь Веры Брежневой поразила красотой и голосом В Волоколамске проведут всеобщую диспансеризацию Рамзан Кадыров в прямом эфире показал преступника, находящегося в розыске Австралийцы опасаются, что добыча газа может уничтожить редких рыб ВМС Украины рассказали, из-за чего пожертвовали своим флотом в 2014 году Ученые обнаружили останки таинственных монстров с планеты Нибиру на Земле 61-летний сторонник плоской Земли совершил полет на самодельной ракете В Гонконге рассказали о том, какую угрозу представляют чужеродные животные Советы экспертов Голливуда: Как сохранить молодость кожи Поклонники сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян Ольгу Бузову прозвали темноволосой "русской Барби" после нового образа
| | В Windows 10 добавят платформу с элементами искусственного интеллекта

В Windows 10 добавят платформу с элементами искусственного интеллекта

Сегодня, 09:36
Мировая корпорация Microsoft проинформировала, что Windows 10 получит некоторые обновления. В операционную систему будет добавлена платформа с элементами искусственного интеллекта Windows ML. Эта разработка даст возможность намного быстрее добавлять в приложения «умные» функции.

В Windows 10 добавят платформу с элементами искусственного интеллекта

 

Сама платформа будет работать на программном интерфейсе Windows Machine Learning API, который позволит, например, делать умный поиск по изображению или видео, а также платформа самостоятельно составит индивидуальный плейлист. Однако, есть и важная характеристика Windows ML – эти все вычисления производятся на локальных мощностях. Помимо этого, есть и другие характеристики: уменьшение операционных затрат на разработку, намного удобнее совершать запуск как в облаке, так и на самом устройстве. Данная разработка будет поддерживаться обычным Windows на различных устройствах.

Компания Microsoft решила вплотную заняться распространением искусственного интеллекта. Для этого организация внедряет в свои товары ИИ. С помощью Windows ML компания собирается и дальше распространять новые технологии, а также внедрять их в различные приложения разных производителей.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Microsoft отказалась от поддержки ОС Windows Phone
Microsoft отказалась от поддержки ОС Windows Phone

Компания Microsoft больше не будет поддерживать операционную систему Windows Phone. Об этом говорится на сайте поддержки компании.

Windows 10 будет противостоять вирусам с помощью искусственного интеллекта
Windows 10 будет противостоять вирусам с помощью искусственного интеллекта

Windows 10 будет противостоять вирусам с помощью искусственного интеллекта. В Microsoft работают над пакетом обновлений, который повысит безопасность и улучшит

Компания Microsoft упростила процесс обновления до Windows 10
Компания Microsoft упростила процесс обновления до Windows 10

Корпорация Microsoft нашла способ упростить обновление ПК до Windows 10. В данный момент обновление тестируют инженеры компании.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости