В Windows 10 добавят платформу с элементами искусственного интеллекта

Мировая корпорация Microsoft проинформировала, что Windows 10 получит некоторые обновления. В операционную систему будет добавлена платформа с элементами искусственного интеллекта Windows ML. Эта разработка даст возможность намного быстрее добавлять в приложения «умные» функции.

Анна Котова

Сама платформа будет работать на программном интерфейсе Windows Machine Learning API, который позволит, например, делать умный поиск по изображению или видео, а также платформа самостоятельно составит индивидуальный плейлист. Однако, есть и важная характеристика Windows ML – эти все вычисления производятся на локальных мощностях. Помимо этого, есть и другие характеристики: уменьшение операционных затрат на разработку, намного удобнее совершать запуск как в облаке, так и на самом устройстве. Данная разработка будет поддерживаться обычным Windows на различных устройствах.Компания Microsoft решила вплотную заняться распространением искусственного интеллекта. Для этого организация внедряет в свои товары ИИ. С помощью Windows ML компания собирается и дальше распространять новые технологии, а также внедрять их в различные приложения разных производителей.