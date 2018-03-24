Технологические компании размещают вакансии «надсмотрщиков за роботами»

Повсеместная автоматизация привела к появлению новых профессий. Ученые прогнозировали массовую безработицу из-за развития технологий, но ситуация оказалась неоднозначной. Сейчас компании трудоустраивают «надсмотрщиков за роботами».

Домбровский Сергей

В обязанности этих людей входит контролирование интеллектуальных машин. В большинстве случаев роботы прекрасно справляются с возложенными на них обязанностями, но периодически возникают проблемы, которые они не могут решить самостоятельно. В этом случае на помощь смарт-механизмам приходят люди. Сейчас на рынке труда менеджеры организаций Robby, Marble и Starship Technologies ищут «надсмотрщиков за роботами». Эти компании занимаются доставкой товаров. По словам управленцев, интеллектуальные машины плохо ориентируются на улицах городов. На данный момент это является основной проблемой и без человека здесь не обойтись.Более крупные предприятия тоже привлекают людей к наблюдению за роботами. Речь идет о Aethon. Эта компания приобрела 600 роботов, которых контролируют 25 человек. На самом деле название новой вакансии еще не придумали. Работодатели в объявлениях ищут операторов, надзирателей, «роботоняней» и прочих.