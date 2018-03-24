Все смартфоны на Android сильно подорожают из-за Apple

В скором времени все смартфоны на любых рыночных сегментах подорожают из-за стремления догнать и обойти iPhone X от компании Apple. К такому неутешительному выводу пришел известный в мире гаджетов прогнозист Мин-Чи Куо.

Сергей Денисов

Его выводы базируются на многолетнем изучении рынка мобильных устройств в разных регионах планеты. Аналитик убежден, что у iPhone X не появится достойных соперников еще минимум полтора года.Производители смартфонов будут стремиться установить на своих устройствах похожие идентификаторы сканирования лица Face ID, но это приведет только к удорожанию устройств от 70 до 100 долларов. Сегодня некоторые компании устанавливаю подобные функции на свои гаджеты разных линеек, однако они базируются на специальном программном обеспечении и их легко обмануть, поставив перед экраном фотографию владельца. К общим недостаткам смартфонных идентификаторов приплюсовывается их отказ работать в темноте. Система же Face ID в iPhone X безотказно работает в любых условиях.