Легендарный космодесант Space Hulk: Deathwing выйдет в обновленной версии

Компания Streum On Studio готовит представление двух релизов легендарной игры Space Hulk: Deathwing. Известно, что боевик изначально появится на консолях PS4. Разработчики сообщают, что улучшенный и обновленный вариант Space Hulk: Deathwing — Enhanced Edition выйдет на РС.

Татьяна Преображенская

Enhanced Edition имеет новые классы, новый вид противников и оружия. Благодаря углубленной системе развития персонажей, игроки легко смогут разблокировать оружие и броню. В боевике также появятся миссии, в которых цели и враги будут случайно генерироваться. Среди противников можно будет встретить новый уникальный тип генокрадов.Согласно данным издательства Focus Home Interactive, космодесант можно будет приобрести с 22 мая. Стоит отметить, что для владельцев Space Hulk: Deathwing, улучшенная версия шутера будет бесплатной.