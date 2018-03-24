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| | Легендарный космодесант Space Hulk: Deathwing выйдет в обновленной версии

Легендарный космодесант Space Hulk: Deathwing выйдет в обновленной версии

Сегодня, 18:45
Компания Streum On Studio готовит представление двух релизов легендарной игры Space Hulk: Deathwing. Известно, что боевик изначально появится на консолях PS4. Разработчики сообщают, что улучшенный и обновленный вариант Space Hulk: Deathwing — Enhanced Edition выйдет на РС.

Легендарный космодесант Space Hulk: Deathwing выйдет в обновленной версии

 

Enhanced Edition имеет новые классы, новый вид противников и оружия. Благодаря углубленной системе развития персонажей, игроки легко смогут разблокировать оружие и броню. В боевике также появятся миссии, в которых цели и враги будут случайно генерироваться. Среди противников можно будет встретить новый уникальный тип генокрадов.

Согласно данным издательства Focus Home Interactive, космодесант можно будет приобрести с 22 мая. Стоит отметить, что для владельцев Space Hulk: Deathwing, улучшенная версия шутера будет бесплатной.
Татьяна Преображенская
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