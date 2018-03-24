Легендарный космодесант Space Hulk: Deathwing выйдет в обновленной версии

Enhanced Edition имеет новые классы, новый вид противников и оружия. Благодаря углубленной системе развития персонажей, игроки легко смогут разблокировать оружие и броню. В боевике также появятся миссии, в которых цели и враги будут случайно генерироваться. Среди противников можно будет встретить новый уникальный тип генокрадов.
Согласно данным издательства Focus Home Interactive, космодесант можно будет приобрести с 22 мая. Стоит отметить, что для владельцев Space Hulk: Deathwing, улучшенная версия шутера будет бесплатной.
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