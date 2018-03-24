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| | Casio презентовала самые защищенные в мире смарт-часы на Wear OS

Casio презентовала самые защищенные в мире смарт-часы на Wear OS

Сегодня, 18:36
24 марта этого года Casio официально презентовала новые «интеллектуальны» часы Casio WSD-F20SC на базе OS Wear, назвав устройство самым защищенным в мире, поскольку оно не боится погружений в воду и ударов.

Casio презентовала самые защищенные в мире смарт-часы на Wear OS

 

Новинка сделана из прочного корпуса и рассчитана на людей, часто путешествующих. Casio WSD-F20SC имеют экран размером 1,32 дюйма. Смарт-часы оснащены чипсетом Snapdragon Wear 2100, ОЗУ объемом 512 МБ и встроенной памятью емкостью 4ГБ. В устройстве есть GPS-модуль, определяющий местоположение, практически не потребляя энергии аккумулятора. Помимо прочного корпуса Casio WSD-F20SC может похвастаться сапфировым стеклом. По словам разработчиков, смарт-часы достойно выйдут из испытания водой на глубине 50 метров.

В новинке имеется компас, измеритель атмосферного давления, шагомер и прочие возможности. Смарт-часы определят время восхода и захода Солнца. Они являются отличным помощником для путешественников. Синхронизация Casio WSD-F20SC с другими гаджетами происходит с помощью ОС Android и iOS. Партия выпуска уникальных часов ограничивается 700 экземплярами. В продаже устройство появится летом этого года. Приблизительная стоимость варьируется в пределах 600-800 долларов США.
Домбровский Сергей
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