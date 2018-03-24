Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Созданы послушные тапочки и роботы-баристы

Созданы послушные тапочки и роботы-баристы

Сегодня, 17:30
Технологии развиваются со стремительной скоростью. Путешествуя по Японии туристы в одном из местных отелей увидели «послушные тапочки». После одного нажатия на кнопку они возвращаются на место. В баре клиентов обслуживают роботы-баристы.

Созданы послушные тапочки и роботы-баристы

 

«Послушные» тапочки, столы и подушки разработала компания Nissan. Сейчас производители удивляют покупателей мощными или экологически чистыми машинами. В Великобритании пенсионер изобрел внедорожник на паровом моторе. Мужчина ездит на нем за город. В Японии клиенты познакомились с роботами-баристами, которые справляются с поставленными задачами на порядок быстрее, чем люди.


В Венеции потоками людей у местных достопримечательностей управляет интеллектуальная технология, благодаря этому удается избежать давки. В ОАЭ поставили банкоматы для людей с ограниченными возможностями. Теперь снять деньги со счета могут слепые. 
Домбровский Сергей
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