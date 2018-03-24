Созданы послушные тапочки и роботы-баристы

Технологии развиваются со стремительной скоростью. Путешествуя по Японии туристы в одном из местных отелей увидели «послушные тапочки». После одного нажатия на кнопку они возвращаются на место. В баре клиентов обслуживают роботы-баристы.

Домбровский Сергей

«Послушные» тапочки, столы и подушки разработала компания Nissan. Сейчас производители удивляют покупателей мощными или экологически чистыми машинами. В Великобритании пенсионер изобрел внедорожник на паровом моторе. Мужчина ездит на нем за город. В Японии клиенты познакомились с роботами-баристами, которые справляются с поставленными задачами на порядок быстрее, чем люди.В Венеции потоками людей у местных достопримечательностей управляет интеллектуальная технология, благодаря этому удается избежать давки. В ОАЭ поставили банкоматы для людей с ограниченными возможностями. Теперь снять деньги со счета могут слепые.