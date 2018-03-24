Hublot представила официальные смарт-часы чемпионата мира в РФ

Компания Hublot уже наладила выпуск специальных смарт-часов, созданных именно к ЧМ-2018, который пройдет в России. Стоить этот «умный» швейцарский гаджет будет 300 тысяч рублей. У него очень длинное название Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, и он создавался исключительно для футбольных арбитров, которые будут судить матчи мундиаля.

Корпус девайса выполнен из металла, а на ободок дисплея нанесены все флаги стран-участниц футбольного чемпионата. Также пользователь может выбрать ремешок с флагом любой страны, которая принимает участие в играх ЧМ. Каждая деталь девайса напоминает о том, к какому событию приурочен его выпуск. Часы оснащены AMOLED-дисплеем с разрешением 400х400 пикселей. Работает устройство при помощи процессора Intel Atom Z34XX.

Дарья Светозарова

Оперативная память гаджета составляет 512 мегабайт. Кроме этого, в устройство интегрированы датчики NFC и GPS. Устройство обладает еще рядом полезный свойств, среди которых устойчивость к проникновению пыли и воды. Поскольку девайс создавался специально для судей футбольного матча, в него зашита специальная программа, выводящая на дисплей статистику игры. Часы поддерживают функцию автофиксации гола – едва мяч пересекает линию ворот, часы начинают вибрировать и на экран выводится надпись «Гол!». Всего компания выпустила 2018 устройств, в продажу они поступят уже 1 мая.