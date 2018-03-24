Atari обнародовала информацию об игровой приставке VCS

Atari является американской компанией по производству компьютерных игр. Летом прошлого года организация сообщала о консоли с кодовым названием Ataribox. Выпуск приставки перенесли, так как возникли некоторые проблемы.

Домбровский Сергей

На данный момент Atari заявила об аналоге Ataribox под названием VCS. Ближе познакомиться с этой консолью удастся на конференции GDC 2018. Мероприятие состоится в ближайшие дни. В текущем месяце представители Atari расскажут, когда приставку можно приобрести по предварительному заказу. По словам инсайдеров, после этого производитель компьютерных игр назовет дату выхода консоли в свет и точную цену. Пока данная информация остается недоступной для широких масс.Название Atari VCS приставка получила от удивительной консоли Atari Video Computer System (2600), произведенной 40 лет назад. По мнению специалистов, устройство оснастят чипсетом AMD с графической системой Radeon. Стоить консоль будет в пределах от 249 до 299 долларов США.