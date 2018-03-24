Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Жительнице Уэльса 2 года не могут удалить застрявший в руке контрацептивный имплантат Вратари жестко раскритиковали мяч ЧМ-2018 Поклонники сравнили Анастасию Костенко с Анджелиной Джоли В Волоколамске жители устроили митинг против свалки «Ядрово» Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову Девочка в розовом из Волоколамска вступила в борьбу со свалками в родном городе "Русская Кардашьян" еле уместила огромную грудь в миниатюрный топ Бузова станет гостьей на премьере шоу Басты «Так выглядят настоящие мужчины»: Иосиф Пригожин шокирован поступком Грудинина В Сиднее 50-летняя пенсионерка похудела на 31,6 кг благодаря необычной диете Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения
| | Atari обнародовала информацию об игровой приставке VCS

Atari обнародовала информацию об игровой приставке VCS

Сегодня, 16:51
Atari является американской компанией по производству компьютерных игр. Летом прошлого года организация сообщала о консоли с кодовым названием Ataribox. Выпуск приставки перенесли, так как возникли некоторые проблемы.

Atari обнародовала информацию об игровой приставке VCS

 

На данный момент Atari заявила об аналоге Ataribox под названием VCS. Ближе познакомиться с этой консолью удастся на конференции GDC 2018. Мероприятие состоится в ближайшие дни. В текущем месяце представители Atari расскажут, когда приставку можно приобрести по предварительному заказу. По словам инсайдеров, после этого производитель компьютерных игр назовет дату выхода консоли в свет и точную цену. Пока данная информация остается недоступной для широких масс.

Название Atari VCS приставка получила от удивительной консоли Atari Video Computer System (2600), произведенной 40 лет назад. По мнению специалистов, устройство оснастят чипсетом AMD с графической системой Radeon. Стоить консоль будет в пределах от 249 до 299 долларов США.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Atari презентовала рендеры новой консоли
Atari презентовала рендеры новой консоли

Спустя 20 лет разработки ПО, Atari возвращается на рынок с новой приставкой. Компания презентовала Ataribox на прошлом E3, а сегодня опубликовала рендеры

Atari разрабатывает новую игровую консоль
Atari разрабатывает новую игровую консоль

Легендарная компания Atari о начале разработке новой игровой консоли. Изначально новость об этом была принята за фэйк, но недавно глава компании Фред Чеснейс

Atari создает наручное игровое устройство
Atari создает наручное игровое устройство

Американская компания Atari начала сотрудничество с Gameband. Так как одна из них занимается разработкой игр, а другая создает носимые игровые устройства можно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости