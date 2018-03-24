Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy J7 Prime 2

Корейский технологический гигант Samsung анонсировал новый смартфон модели Galaxy J7 Prime 2, который должен занять крепкую позицию в бюджетном сегменте рынка за счёт довольно продвинутых технических характеристик и приятного дизайна.

Александр Вест

Официальный анонс смартфона Galaxy J7 Prime 2 на удивление журналистов состоялся неожиданно и без лишнего шума в прессе, как это обычно происходит с новыми гаджетами от Samsung. Данный смартфон был добавлен на официальный сайт Samsung, где и были указаны полные технические характеристики данной модели. Samsung J7 Prime 2 за весьма приемлемую цену может похвастаться Full HD дисплеем с диагональю 5,5 дюйма, фирменным процессором Exynos 7870 с восемью ядрами по 1,6 ГГц.Также смартфон оснастили 32 Гб основной и 3 Гб оперативной памяти, чего должно хватить для запуска большинства современных приложений в режиме многозадачности. В Samsung Galaxy J7 Prime 2 установлена 13-мегапиксельная камера, которая имеет аналогичное разрешение и с фронтальной стороны гаджета.