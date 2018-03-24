Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Смарт-часы AllCall W1 с AMOLED-экраном от Samsung распродают по рекордно низкой цене

Смарт-часы AllCall W1 с AMOLED-экраном от Samsung распродают по рекордно низкой цене

Сегодня, 16:52
В ноябре 2017 года на рынки Китая попали легендарные смарт-часы AllCall W1. Эти «умные» часы имеют практически неограниченные возможности. Они сразу завоевали популярность в Поднебесной. Сказать то, что они произвели революцию, это ничего не сказать. Часы деформировали привычные представления о безграничных возможностях смарт-коммуникаций.

Смарт-часы AllCall W1 с AMOLED-экраном от Samsung распродают по рекордно низкой цене

 

Это устройство способно считать преодоленное расстояние и количество сделанных шагов, вычислять потраченные калории и измерять пульс, быть одновременно смартфоном и навигатором. Наручное устройство может работать без помощи смартфона и любого мобильного гаджета. А может и поддерживать связь с мобильным устройством.

Стартовая стоимость «умных» часов поначалу «кусалась» (10 000 рублей). Однако совсем недавно на полки специализированных магазинов в РФ эти устройства попали по цене 100 долларов США или 5 900 рублей.
Сергей Денисов
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