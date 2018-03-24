Смарт-часы AllCall W1 с AMOLED-экраном от Samsung распродают по рекордно низкой цене

Это устройство способно считать преодоленное расстояние и количество сделанных шагов, вычислять потраченные калории и измерять пульс, быть одновременно смартфоном и навигатором. Наручное устройство может работать без помощи смартфона и любого мобильного гаджета. А может и поддерживать связь с мобильным устройством.
Стартовая стоимость «умных» часов поначалу «кусалась» (10 000 рублей). Однако совсем недавно на полки специализированных магазинов в РФ эти устройства попали по цене 100 долларов США или 5 900 рублей.
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