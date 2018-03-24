Эксперты рассказали, как на самом деле используются мобильные приложения

В современном мире рынок мобильных устройств является одним из самых быстроразвивающихся. Невозможно представить уровень роста гаджетов без такой важной вещи как приложения. Специалисты рассказали, как люди используют их на самом деле.

Павел Селивёрстов

Эксперты отмечают, что на данный момент существует множество разнообразных приложений, которые приносят большой доход своим владельцам. За 2017 год на мобильные устройства было установлено около 175 миллионов программ, а общий заработок составил 86 миллиардов долларов.Среднестатистический человек за день использует около 10 приложений, однако на смартфоне их число несколько больше. Часть из них используется раз в год для покупок авиабилетов или выбора места для путешествий. Специалисты отмечают, что люди тратят до 3 часов в сутки на использование приложений. Однако общее количество затраченного времени не свидетельствует тому, насколько программа полезна. Ряд приложений позволяет совершать покупки, и если пользователь тратит на них несколько часов, то это говорит о том, что они работают неправильно.Основными категориями приложений являются игры и развлечения, а также программы для розничных покупок, путешествий и управления финансами. Специалисты отмечают, что рынок не достиг своего максимума и планируется его дальнейший рост.