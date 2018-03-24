Сервисы Apple превзойдут по популярности iPhone через пять лет

Недавно проведенные исследования зафиксировали падение интереса пользователей к смартфонам iPhone. Руководители американской корпорации Apple не расстраиваются, поскольку они разработали новый план.

Домбровский Сергей

Согласно этому проекту, в течение ближайших пяти лет купертиновский гигант сделает акцент на сервисы. Речь идет об AppStore, Apple Care, Apple Music, Apple Play и iTunes. По мнению специалистов, именно перечисленные сервисы через пять лет принесут технологическому гиганту максимальную прибыль. Доля доходов от выпуска iPhone постепенно начнет снижаться. Эксперты уверены, компании Apple необходимо делать ставку на сервисы, поскольку это скрытый резерв, обладающий великолепным потенциалом.На данный момент только 18% пользователей iPhone являются платными подписчиками. По мнению специалистов, их количество стремительно увеличится в обозримом будущем. Возрастает популярность Apple Music, но приобретать платную подписку владельцы смартфонов пока не спешат. Apple намерена развивать сервисы, а с уменьшением спроса на Apple Music высшему менеджменту организации придется смириться.