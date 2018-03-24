России, в отличие от США, достанутся более слабые Galaxy S9+

Корейский технологический гигант Samsung станет распространять в России версии смартфонов Galaxy S9+ с менее производительным процессором, чем те смартфоны, которые отправятся на продажу в США.

Александр Вест

В руки экспертов попали две версии ожидаемых флагманских смартфонов от компании Samsung: Galaxy S9+ с процессором Exynos 9810, а также Galaxy S9+ с процессором Snapdragon 845. Специалисты проверили производительность обеих версий смартфонов, что показало разительное различие в мощности данных устройств. В тестах AnTuTu и GFXBench смартфон с установленным процессором от Qualcomm показал очевидное превосходство, набрав 263,32 тыс. баллов против 235,24 тыс. баллов соответственно.Специалисты утверждают, что в использовании смартфон Galaxy S9+ явно уступает своему собрату с процессором от Qualcomm, а на рынке обе модели не будут иметь почти одинаковый ценник. Напомним, менее производительная версия смартфона отправится на продажу в Россию, а гаджет со Snapdragon 845 на борту окажется на прилавках в США.