Эксперты предрекли проблемы НАТО из-за нового Ту-160М2

По мнению экспертов, у Североатлантического Альянса с появлением нового самолёта модели Ту-160М2 появился нешуточный повод нервничать, так как российский авиалайнер является одним из самых мощных бомбардировщиков в мире на данный момент.

Александр Вест

Российские специалисты приложили немало усилий для того, чтобы усовершенствованный самолёт Ту-160М2 стал самым большим авиалайнером в мире с возможностью изменения геометрии крыла. Эксперты заявили, что у НАТО появился новый повод понервничать, так как российский бомбардировщик оснастили двигателями нового поколения, которые позволили увеличить дальность полёта на целую тысячу километров. Кроме того, Ту-160М2 может похвастаться обновлённым радиоэлектронным и бортовым оборудованием, соответствующим последнему слову техники.Специалисты провели подробный анализ нового бомбардировщика, сравнив его с американскими конкурентами. Тщательное сравнение с американскими бомбардировщиками показало, что Ту-160М2 оснащён крылатыми ракетами с увеличенным радиусом действия, способными поражать хорошо защищённые наземные цели.