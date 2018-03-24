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| | Цена Samsung Galaxy S8 упала на 39% после старта продаж Galaxy S9

Цена Samsung Galaxy S8 упала на 39% после старта продаж Galaxy S9

Сегодня, 13:45
В России существенно подешевел смартфон Samsung Galaxy S8 после того, как на прилавках магазинов появился Galaxy S9. Последний доступен в РФ лишь в версии с 64 ГБ встроенной памяти.

Цена Samsung Galaxy S8 упала на 39% после старта продаж Galaxy S9

 

При первом появлении на рынках Samsung Galaxy S8 предлагали за 55 тысяч рублей за модель с 64 ГБ ПЗУ. Теперь мобильное устройство можно приобрести за 35 тысяч рублей. Разница значительная, многие пользователи заинтересовались интересным предложением. Стоимость Galaxy S9 пока остается неизменной. По словам представителей южнокорейской компании Samsung, они целенаправленно снижают цены на более старую продукцию, желая избавиться от остатков на складах.

Подобной политики придерживается американская корпорация Apple. Корейские специалисты решили взять пример со своих зарубежных коллег. Samsung Galaxy S8 содержит экран размером 5,8 дюймов, чипсет Exynos 8895 с восемью ядрами частотой 2,3 ГГц, ОЗУ объемом 4 ГБ и внутренней памятью емкостью 64 ГБ с возможностью расширения до 256 ГБ путем использования microSD. Аппарат поддерживает технологию быстрой зарядки и имеет аккумулятор на 3 тысячи мАч.
Домбровский Сергей
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