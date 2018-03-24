Apple презентовала новые эмодзи для следующих версий iOS

Американская корпорация Apple продолжает радовать своих многочисленных поклонников, создавая всё новые разнообразные эмодзи для следующих обновлений операционной мобильной системы iOS.

На днях в сети появились изображения очередного набора смайликов, в которые вошли сразу 13 эмодзи. В опубликованном наборе все смайлики казались тематическими, изображая различные аспекты жизни людей с ограниченными возможностями. Среди новых эмодзи присутствуют как изображения собак поводырей, различных кресел-каталок, так и смайлики, изображающие различные части тела в виде протезов.

Александр Вест

Новые эмодзи должны поступить в распоряжение пользователей с грядущими обновлениями операционной системы iOS. Официальные представители компании Apple заявили о том, что новые смайлики позволят людям с ограниченными возможностями вести более открытое общение со своими близкими и знакомыми. Заметим, список эмодзи, созданный для инвалидов, будет расширяться с новыми обновлениями iOS.