В Москве пилот покажет стратосферный самолет на солнечной тяге

Швейцарский пилот Рафаэль Домжан и российский глава научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков намерены представить результаты своей совместной работы. В понедельник, 26 марта, в Москве они расскажут и покажут в действие уникальный проект SolarStratos.

Пойда Анна

В качестве места проведения презентации была выбрана просторная резиденция посла Швейцарской Конфедерации в Москве, способная вместить всех приглашенных, среди которых будут присутствовать ученые-исследователи, конструкторы, а также потенциальные инвесторы, готовые вкладывать средства в развитие солнечной энергетики.Первым идею о создании самолета, функционирующего на солнечных батареях, который был бы способен подняться в стратосферу, на высоту в 25 километров, выдвинул Рафаэль Домжану. Его намерения окрепли после удачного опыта его соотечественников, которые в 2016 году смогли облететь весь мир на аппарате Solar Impulse 2 на солнечных батареях.Самолет российско-швейцарского производства не способен пребывать в автономном полете более 24 часов, однако он может набрать высоту, в три раза превышающую таковую у Solar Impulse 2.