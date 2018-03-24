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Дополненная реальность заменила настоящие гаджеты

Сегодня, 22:40
Благодаря компании Leap Motion для людей стало возможным использование руки как гаджета. Теперь на верхних конечностях пользователей можно отображать любые интерфейсы приложений.

Дополненная реальность заменила настоящие гаджеты

 

Дополнительная реальность от компании Leap Motion, основанной в 2010 году, позволяет управлять процессами и работой своих гаджетов на своих руках, которые выступают в роли так называемой «клавиатуры». Но пользование такими возможностями допустимо только при использовании при этом очков Meta 2. Датчики, устроенные в аксессуаре, помогают определить положение рук пользователя.

Очки действуют как 7D эффект, позволяющий проэктировать с помощью очков деятельность гаджетов на ладонь человека. При этом с ладони можно «достать» кнопки интерфейса для управления, или вставить в руки какой-либо виртуальный предмет.

Для использования данной технологии необходимо подключить очки Meta 2 к компьютеру, что и позволит определять положение рук и суставов с помощью датчиков. При этом компьютерное приложение дополненной реальности способно создавать модель настоящей руки человека в реальном времени.
Дарья Дмитриева
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