Дополненная реальность заменила настоящие гаджеты

Дополнительная реальность от компании Leap Motion, основанной в 2010 году, позволяет управлять процессами и работой своих гаджетов на своих руках, которые выступают в роли так называемой «клавиатуры». Но пользование такими возможностями допустимо только при использовании при этом очков Meta 2. Датчики, устроенные в аксессуаре, помогают определить положение рук пользователя.
Очки действуют как 7D эффект, позволяющий проэктировать с помощью очков деятельность гаджетов на ладонь человека. При этом с ладони можно «достать» кнопки интерфейса для управления, или вставить в руки какой-либо виртуальный предмет.
Для использования данной технологии необходимо подключить очки Meta 2 к компьютеру, что и позволит определять положение рук и суставов с помощью датчиков. При этом компьютерное приложение дополненной реальности способно создавать модель настоящей руки человека в реальном времени.
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