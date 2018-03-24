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| | МТС снова грабит пользователей: Мобильный оператор будет снимать по 3 руб со всех абонентов

МТС снова грабит пользователей: Мобильный оператор будет снимать по 3 руб со всех абонентов

Сегодня, 12:41
Компания МТС не первый раз вводит новшества, чтобы нажиться на пользователях. В организации задана планка одержать определенное количество денег каждый квартал. Чтобы выполнить план, МТС придумывает различные ненужные акции и функции. Известно, что компания в скором времени намерена списывать со счетов всех пользователей по 3 руб в день.

МТС снова грабит пользователей: Мобильный оператор будет снимать по 3 руб со всех абонентов

 

В компании сообщается, что введение вступит в силу в этом году. В пресс-издании организации сообщили, что коснутся новшества только тарифных планов, которые не имеют абонентскую плату. Известно, что на пользователей других тарифных планов уже и так наложены строгие плавила. Компания сообщила, что даже при условии того, что абонент в течение месяца не будет совершать звонки, ему все равно придется платить по 90 руб в месяц.

МТС заявил, что если пользователь за 90 дней не совершит хотя бы один звонок, выход в Интернет или не отправит СМС, то со счета будут списывать по 3 руб до того момента, пока счет не станет безденежным. Позже sim-карту навсегда заблокируют. Однако компания сообщила, что можно обойти снятие денег. Если совершить хотя бы один звонок или какое-либо другое платное действие за 90 дней, то снимать с баланса каждый день по 3 руб не будут. Также известно, что можно перейти на тариф с абонентской платой, но там тоже есть свой ряд минусов.
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