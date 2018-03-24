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| | В США перестали продавать OnePlus 5T

В США перестали продавать OnePlus 5T

Сегодня, 17:00
Американский завод, занимающийся сборкой телефонов OnePlus, объявил о повышенном интересе к одной из новых моделей, из-за чего будут прекращены продажи старых смартфонов. Из-за этого OnePlus 5T станет недоступен для покупателей с 24 марта.

В США перестали продавать OnePlus 5T

 

По данным компании спрос на смартфоны OnePlus возрос на 139% по сравнению с предыдущим годом. Это вызвало перегрузку складских помещений. Известно, что компания выпускает новую модель смартфона каждые полгода. Телефоны 6-го поколения отличаются от своих предшественников отличным качеством сборки, а также высоким уровнем спроса. Модели OnePlus 5Т перестанут поступать в магазины 24 марта, а их возвращение возможно только в случае плохих продаж нового смартфона.

Анализ рынка показывает, что вероятность подобного события маловероятна. Любители техники компании отмечают, что надеются на появление 5T в фирменных магазинах, так как их привлекает высокий уровень производительности и выделяющийся дизайн.
Павел Селивёрстов
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