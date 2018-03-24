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| | Новейший российский БТР способен передвигаться по воде

Новейший российский БТР способен передвигаться по воде

Сегодня, 12:07
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота занялись активным тестированием новейших бронетранспортёров модели БТР-82А, поступившие в их распоряжение. Новые боевые машины могут передвигаться не только по суше, но и по воде.

Новейший российский БТР способен передвигаться по воде

 

В данный момент в Приморском крае морские пехотинцы ТОФ на полигоне занимаются обкатом новой техники, доставленной в соединение около месяца назад. Перед полевыми испытаниями полученных машин все бойцы, которым предстоит работа с БТР-82А, прошли теоретический курс спецподготовки. Стрелки, входящие в экипаж бронетранспортёров, а также механики-водители после освоения теоретической базы данных приступили к непосредственным испытаниям полученных машин. В ходе испытаний морские пехотинцы поучаствовали в тактических учениях, проверив ходовые способности БТР-82А в экстремальных условиях, а также открыв огонь из орудий по условному противнику.

 
Заметим, в Сети был опубликован видеоролик, на котором БТР-82А ныряет под воду, скатившись с борта корабля, а затем благополучно выныривает на поверхность. Многие пользователи были удивлены функциональности новых боевых машин.

Александр Вест
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