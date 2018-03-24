Новейший российский БТР способен передвигаться по воде

В данный момент в Приморском крае морские пехотинцы ТОФ на полигоне занимаются обкатом новой техники, доставленной в соединение около месяца назад. Перед полевыми испытаниями полученных машин все бойцы, которым предстоит работа с БТР-82А, прошли теоретический курс спецподготовки. Стрелки, входящие в экипаж бронетранспортёров, а также механики-водители после освоения теоретической базы данных приступили к непосредственным испытаниям полученных машин. В ходе испытаний морские пехотинцы поучаствовали в тактических учениях, проверив ходовые способности БТР-82А в экстремальных условиях, а также открыв огонь из орудий по условному противнику.
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