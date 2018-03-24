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| | В Сети показали первые изображения Google Pixel 3

В Сети показали первые изображения Google Pixel 3

Сегодня, 10:12
Технический гигант Google занимается подготовкой к выпуску третьей модели смартфона в линейке Pixel. Новинка от Google похвасталась модным видом с уменьшенными рамками вокруг дисплея, а также передовым процессором от компании Qualcomm.

В Сети показали первые изображения Google Pixel 3

 

Многие пользователи были потрясены выдающимися характеристиками смартфонов Google Pixel 2 и Google Pixel 2 XL, которые поразили качеством портретных снимков, получаемых с основной камеры. В то время, как многие создатели смартфонов сделали упор на разработку гаджетов с двойными и тройными камерами, в Google сделали всё возможное для полного раскрытия потенциала одинарной камеры, что положительно сказалось на его продажах. На днях в Сеть попали первые изображения смартфона Google Pixel 3, на которых можно заметить, что площадь, занимаемая дисплеем на передней части смартфона, заметно возросла, придав устройству довольно модный вид.

Технические эксперты полагают, что «сердцем» смартфона станет Snapdragon 845, а объём оперативной памяти увеличат до 6 гигабайт, чтобы соперничать с флагманскими устройствами от Huawei, Apple и Samsung.
Александр Вест
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