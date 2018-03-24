Компания Xiaomi представила керамические наушники Dual-Unit Half-Ear

Китайская корпорация-производитель Xiaomi официально представила свое новое изобретение – керамические наушники-вкладыши Dual-Unit Half-Ear.

Анна Котова

Новая разработка является самой бюджетной, однако в создании этого товара использовался высокотехнологичный метод. Предположительно данные наушники станут самым лучшим аксессуаром. Их стоимость составит всего 20 долларов. Dual-Unit Half-Ear смогут похвастаться намного лучшим звучанием. Также разработка сможет поддерживать формат Lossless. Помимо этого, провод девайса будет оснащен пультом со встроенным микрофонов. На этом пульте есть три кнопки управления, которые помогут контролировать звучание, а также позволят отвечать на все входящие звонки. Благодаря тому, что шнур изготовлен из прочного кабеля, наушники будут долго служить своему пользователю. Однако не только это является новшеством, а также то, что корпус Dual-Unit Half-Ear сделан из керамики.Отметим, что в Китае такой аксессуар уже можно заказать, заплатив за него всего 11 долларов. Наушники будут представлены пользователям всего в двух цветах: белом и черном.