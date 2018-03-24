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| | Huawei добилась хитрой остановки продаж смартфонов Apple и Samsung

Huawei добилась хитрой остановки продаж смартфонов Apple и Samsung

Сегодня, 08:48
Китайский производитель всевозможных гаджетов Huawei весьма хитрым способом приостановил продажи смартфонов Samsung и Apple, разместив у входов в точки их реализации различные рекламные объявления о скором старте продаж своего флагмана P20 Pro.

Huawei добилась хитрой остановки продаж смартфонов Apple и Samsung

 

У многочисленных центров продажи смартфонов Samsung и Apple сотрудники китайской корпорации разместили рекламные сообщения о скорой презентации нашумевшего флагмана Huawei модели P20 Pro. У входов в магазины именитых технических брендов сотрудники китайской корпорации нанесли граффити прямо на тротуар, в которых содержалась информация о скором старте продаж флагманского смартфона Huawei. Подобные надписи заставили многочисленных клиентов задуматься о покупке нового флагманского гаджета, ожидая его презентации.

Кроме того, у некоторых магазинов Samsung Store и Apple Store хитрые сотрудники Huawei оставили припаркованными грузовики, на кузове которых были изображены рекламные стенды с изображением P20 Pro. Напомним, многие миллионы поклонников Huawei с нетерпением ждут старта продаж флагмана с тремя основными камерами и 5-кратным оптическим зумом.
Александр Вест
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