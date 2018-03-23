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| | Администрация службы Spotify заблокирует около 2 миллионов пользователей

Администрация службы Spotify заблокирует около 2 миллионов пользователей

Сегодня, 21:14
Около 2 миллионов пользователей сервиса Spotify могут лишиться доступа к своим аккаунтам. Представители службы потокового аудио отмечают, что виноваты в этом сами владельцы учетных записей.

Администрация службы Spotify заблокирует около 2 миллионов пользователей

 

В начале марта администрация сервиса Spotify провели проверку, которая показала, что некоторые из пользователей используют нелегальное программное обеспечение. Они прибегали к помощи приложений, которые позволяли пропускать рекламу, и позволяли использовать платные услуги службы. Специалисты отметили, что около 2 миллионов пользователей прибегали к помощи подобных программ.

Подобные приложения понижают эффективность службы, также они могли привести к неверному отображению данных. Для сервиса это может повлечь серьезные последствия, из-за чего компания понесет убытки и потеряет доверие инвесторов. Администрация сервиса решила наказать пользователей, прибегающих к помощи нелегальных программ. На данный момент службой пользуются 157 миллионов человек, из которых 2 были замечены в использовании сторонних версий приложений. Аккаунты будут «заморожены», а некоторые из учетных записей будут удалены.
Павел Селивёрстов
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