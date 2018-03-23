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| | Apple на видео продемонстрировала метод оплаты товаров с iPhone X

Apple на видео продемонстрировала метод оплаты товаров с iPhone X

Сегодня, 20:47
Корпорация Apple решила продемонстрировать на видео новейший метод оплаты товаров с помощью гаджета iPhone X. Транзакцию можно осуществить всего одним взглядом.

Apple на видео продемонстрировала метод оплаты товаров с iPhone X

 

Видеоролик, опубликованный на YouTube-канале «яблочной» компании, под названием «Fly Market» («Умный маркетинг»), показывает мужчину, который покупает всё на своём пути, просто посмотрев на свой смартфон. Таким образом, Apple показала легкость использования и возможности Face ID.

 
Стоит отметить, что ранее бренд Apple опубликовал подобный видеоролик. В нем девушка разблокировала взглядом двери, шкафчики, автомобили и др.
Татьяна Преображенская
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