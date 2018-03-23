Apple на видео продемонстрировала метод оплаты товаров с iPhone X

Видеоролик, опубликованный на YouTube-канале «яблочной» компании, под названием «Fly Market» («Умный маркетинг»), показывает мужчину, который покупает всё на своём пути, просто посмотрев на свой смартфон. Таким образом, Apple показала легкость использования и возможности Face ID.
Apple на видео продемонстрировала метод оплаты товаров с iPhone XСегодня, 20:47
Специалисты компании Apple презентовали свой новый видеоролик о работе функции Face ID, которая стремительно набирает популярность. Видео получилось достаточно
Apple может представить новый смартфон, который назовут iPhone 6SE. Характеристики и дизайн гаджета не будут иметь существенных отличий от iPhone 6S.
Сотрудникам корпорации Apple удалось разработать уникальный метод, в результате чего были запатентованы «умные» ключи для автомобиля. Ранее с помощью Apple