Apple на видео продемонстрировала метод оплаты товаров с iPhone X

Корпорация Apple решила продемонстрировать на видео новейший метод оплаты товаров с помощью гаджета iPhone X. Транзакцию можно осуществить всего одним взглядом.

Татьяна Преображенская

Видеоролик, опубликованный на YouTube-канале «яблочной» компании, под названием «Fly Market» («Умный маркетинг»), показывает мужчину, который покупает всё на своём пути, просто посмотрев на свой смартфон. Таким образом, Apple показала легкость использования и возможности Face ID.Стоит отметить, что ранее бренд Apple опубликовал подобный видеоролик. В нем девушка разблокировала взглядом двери, шкафчики, автомобили и др.