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| | В России продолжает падать цена на iPhone 8 Plus

В России продолжает падать цена на iPhone 8 Plus

Сегодня, 19:50
В России продолжает терять в цене плюсовая версия восьмой модели iPhone. По последним данным, ценник на этот гаджет «похудел» на 23% и на сегодняшний день это рекордное снижение, но отнюдь не предельное.

В России продолжает падать цена на iPhone 8 Plus

 

Одно из самых популярных устройств в линейке iPhone - iPhone 8 Plus – начало стремительно дешеветь. С момента продаж он подешевел на 23% и сейчас стоит меньше 50 тысяч рублей. Как только гаджет появился в продаже, за него были готовы платить 65 тысяч без десяти рублей. А вот обычный восьмой - iPhone 8 пока держится на 43 тысячах. С момента поступления в продажу он тоже подешевел, но всего на 12 тысяч рублей.

Эксперты предрекают и дальнейшее удешевление «яблочных» смартфонов. Поэтому россиянам стоит обратить внимание на относительно новый гаджет, которым является iPhone 8 Plus. У него 64 гигабайта памяти и элегантный корпус из стекла. Телефон поддерживает функцию беспроводной зарядки и оборудован экраном, поддерживающим адаптивный режим True Tone. «Сердцем» устройства является чип Apple A11 Bionic, а оптика представлена двойной камерой.

Дешевеет и последняя, юбилейная, модель iPhone. Сегодня за iPhone X просят на 20 тысяч меньше, чем на старте продаж.
Дарья Светозарова
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