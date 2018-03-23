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| | Аналитики: К 2020 Apple выпустит складной iPhone

Аналитики: К 2020 Apple выпустит складной iPhone

Сегодня, 20:03
Аналитики из США располагают сведениями, что к 2020 году у смартфонов iPhone появится новый складной дизайн. Специалисты предполагают, что телефон будет наделен функциями планшета.

Аналитики: К 2020 Apple выпустит складной iPhone

 

Американские аналитики считают, что уже 2020 году у iPhone будет необычный складной дизайн, благодаря которому телефон может использоваться владельцами как планшет. При этом, как сообщает источник, в целом дизайн мобильного устройства останется прежним.

Ранее поступали сведения о том, что уже в 2018 году Apple готовит к выпуску новую линейку смартфонов, особенностью которых будет необыкновенно большая диагональ экрана. Внешне новинки будут напоминать iPhone 8 Plus, однако на самом деле являются обновленной версией iPhone X.

В начале 2018 года компания сообщала намерении сократить производство iPhone X до 20 млн устройств с 40 млн. Сокращение непосредственно связано с падением уровня продаж новой модели смартфона. Вместе с этим, iPhone 8 будут выпускать в прежнем объеме.
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