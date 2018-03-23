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| | СМИ: Apple презентует дешевый iPad для школьников на следующей неделе

СМИ: Apple презентует дешевый iPad для школьников на следующей неделе

Сегодня, 19:55
27 марта в техническом колледже Лейн, Чикаго, США, Apple проведет презентацию дешевых iPad и программного обеспечения для образования. Об этом проинформировало агентство Bloomberg.

СМИ: Apple презентует дешевый iPad для школьников на следующей неделе

 

Сразу после основания компания Apple старалась уделять много внимания образованию и школам, но в течение нескольких последних лет эта тенденция пошла на спад. Последний раз Apple проводила презентацию образовательных новинок шесть лет назад. После такого значительного перерыва американская корпорация вновь решила представить технику для школьников и педагогов. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в компании проинформировало, что место проведения презентации изменилось: мероприятие будет проведено в Чикаго, а не в Калифорнии, 27 марта на базе местного технического колледжа Лейн.

СМИ отмечают, что Apple представит дешевые iPad со специальным ПО для обучения. Таким образом корпорация планирует отвоевать долю «школьного» рынка у Micrisoft и Google.
Виктория Озерова
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