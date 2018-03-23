Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик Разрабатываемый Пентагоном лазер рассмешил пользователей Сети В США очевидцев шокировали золотые огни НЛО в горах Аризоны Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиков Стали известны топ-10 самых «ужасных» хорроров по версии Netflix
| | Вакуумный пылесос превратился в художника-абстракциониста

Вакуумный пылесос превратился в художника-абстракциониста

Сегодня, 17:54
Три года назад компания iRobot Corporation представила публике нового специалиста в жанре абстрактной живописи. Им стал вакуумный пылесос Roomba. Пейзажист из Японии Масато Ямагучи соорудил устройство для рисования.

Вакуумный пылесос превратился в художника-абстракциониста

 

Художника-абстракциониста назвали «Мистером Головой». Первые работы живописца пользовались успехом у людей, они приобретали полотна за приличные деньги. Позже любители картин обвинили «Мистера Голову» в однообразии. По мнению специалистов, вакуумный пылесос делал только то, что мог Ямагучи, и не показывал миру ничего интересного. Следом за критикой пришло забвение. Сейчас появился стартап, готовый научить «Мистера Голову» творить настоящие шедевры.


Для этого нужны финансовые средства на внедрение в устройство технических новинок. Сотрудники организации, желающей возродить былую славу художника-абстракциониста, ищут спонсоров. Они обещают сделать так, чтобы машина реагировала на температуру воздуха и в зависимости от погодных условий подбирала краски для своих работ. Стоимость картин экс-вакуумного пылесоса приличная. За рисунок размером 1 на 1 м придется выложить 1,3 тысячи долларов США.
Домбровский Сергей
Новости по теме
"Умному" пылесосу Roomba добавили поддержку Amazon Alexa

Если автономия сама по себе не сделает Roomba лучшим пылесосом за все время, возможно, голосовая активация сделает это. Любимый индивидуальный пылесос каждого

Первый вакуумный поезд мир увидит к 2020 году
Первый вакуумный поезд мир увидит к 2020 году

К 2020 году американской фирмой Hyperloop Technologies планируется пустить первый в мире вакуумный пассажирский поезд.

Новые особенности робота iRobot Roomba 980 HEPA
Новые особенности робота iRobot Roomba 980 HEPA

 Новый интеллектуальный робот пылесос iRobot Roomba 980 HEPA стал еще более совершенным. Этот автоматический помощник проведет идеальную чистку напольного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости