Вакуумный пылесос превратился в художника-абстракциониста

Три года назад компания iRobot Corporation представила публике нового специалиста в жанре абстрактной живописи. Им стал вакуумный пылесос Roomba. Пейзажист из Японии Масато Ямагучи соорудил устройство для рисования.

Домбровский Сергей

Художника-абстракциониста назвали «Мистером Головой». Первые работы живописца пользовались успехом у людей, они приобретали полотна за приличные деньги. Позже любители картин обвинили «Мистера Голову» в однообразии. По мнению специалистов, вакуумный пылесос делал только то, что мог Ямагучи, и не показывал миру ничего интересного. Следом за критикой пришло забвение. Сейчас появился стартап, готовый научить «Мистера Голову» творить настоящие шедевры.Для этого нужны финансовые средства на внедрение в устройство технических новинок. Сотрудники организации, желающей возродить былую славу художника-абстракциониста, ищут спонсоров. Они обещают сделать так, чтобы машина реагировала на температуру воздуха и в зависимости от погодных условий подбирала краски для своих работ. Стоимость картин экс-вакуумного пылесоса приличная. За рисунок размером 1 на 1 м придется выложить 1,3 тысячи долларов США.