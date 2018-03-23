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| | Робот-рыбка будет шпионить за настоящими подводными жителями

Робот-рыбка будет шпионить за настоящими подводными жителями

Сегодня, 17:39
Ученые из МТИ разработали полезный прибор, который может помочь в наблюдении представителями морской фауны. При этом устройство может вести наблюдения в непосредственной близости от объекта. Внешне робот SoFi напоминает гибрид рыбы и субмарины, за что в научных кругах его ласково прозвали «робот-рыбка».

Робот-рыбка будет шпионить за настоящими подводными жителями

 

Предполагается, что робот не будет беспокоить подводных обитателей, поскольку выглядит так, как и многие из них. Эта идея уже оправдала себя в наблюдениях за дикой природой Арктики. Теперь концепт опробовали в водах тропиков, сначала на мелководье. Корпус SoFi выполнен из эластичного пластика и силикона обтекаемой формы. В недрах рыбки спрятан литий-ионнный аккумулятор и две емкости с водой. Емкости поочередно наполняются водой, и «хвост» робота движется по траектории «вправо-влево». Создается эффект волнового движения, что делает SoFi похожей на настоящих рыб. Контролировать глубину погружения помогает баллон со сжатым воздухом.

Робот-рыбка будет шпионить за настоящими подводными жителями

 

Движется прибор медленно, но это только прибавляет ему натуральности и способствует пассивному наблюдению. Мониторинг осуществляется посредством камер и датчиков.

SoFi испытали в Радужном рифе недалеко от Фиджи. Испытатели остались довольны и теперь работают над полной автоматизацией своего изобретения. Есть у робота и существенный недостаток. «Рыбка» может привлечь своими аппетитными формами крупных хищников, и защиты от них у SoFi пока нет.
Дарья Светозарова
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