Робот-рыбка будет шпионить за настоящими подводными жителями

Предполагается, что робот не будет беспокоить подводных обитателей, поскольку выглядит так, как и многие из них. Эта идея уже оправдала себя в наблюдениях за дикой природой Арктики. Теперь концепт опробовали в водах тропиков, сначала на мелководье. Корпус SoFi выполнен из эластичного пластика и силикона обтекаемой формы. В недрах рыбки спрятан литий-ионнный аккумулятор и две емкости с водой. Емкости поочередно наполняются водой, и «хвост» робота движется по траектории «вправо-влево». Создается эффект волнового движения, что делает SoFi похожей на настоящих рыб. Контролировать глубину погружения помогает баллон со сжатым воздухом.
Движется прибор медленно, но это только прибавляет ему натуральности и способствует пассивному наблюдению. Мониторинг осуществляется посредством камер и датчиков.
SoFi испытали в Радужном рифе недалеко от Фиджи. Испытатели остались довольны и теперь работают над полной автоматизацией своего изобретения. Есть у робота и существенный недостаток. «Рыбка» может привлечь своими аппетитными формами крупных хищников, и защиты от них у SoFi пока нет.