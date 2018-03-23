Разрабатываемый Пентагоном лазер рассмешил пользователей Сети

На видеохостинге YouTube появился ролик, на котором запечатлено тестирование разрабатываемого Пентагоном нелетального лазера. Странный звук, исходящий от этого устройства, заставил пользователей Сети смеяться до слез.

Домбровский Сергей

Подписчики раскритиковали американский лазер. Звук, издаваемый им, напомнил одним вой сирены на игрушечной машине, которой они забавлялись в детстве. Другие сравнили его с разговорами инопланетных гостей, прилетевших на Землю. Третьи называют издаваемый шум звуками поломанной приставки Dendy. Нашлись те, кто принял разрабатываемый Пентагоном лазер за миниатюрную версию орбитальной боевой станции из легендарных «Звездных войн».Пользователи вдоволь посмеялись над этим устройством. Некоторые обратили внимание на то, что хотя американские военные классифицируют данный лазер, как нелетальное оружие, но оно может стать смертельным, если у его владельцев появится такое желание. По мнению папарацци, Пентагон намерен использовать данное устройство для устрашения, дабы люди не смогли подойти к контрольно-пропускным пунктам (КПП).