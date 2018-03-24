Компания Ubisoft открыла новые игровые студии в Украине и Индии

Французская компания-разработчик игр Ubisoft сообщила об открытии новых студий в Одессе, на Украине, и в Мумбаи, в Индии. В 2018 году исполнилось 10 лет с тех пор, как компания открыла офисы в этих странах.

Представители французской компании Ubisoft сообщили о том, что новые студии появились в Одессе и в Мумбаи. По словам главы региональных студий компании, в 2018 году исполнилось 10 лет с тех пор, как были открыты первые представительства Ubisoft в Индии и Украине. Новые студии должны позволить еще больше расшить деятельность разработчика для того, чтобы в будущем предоставлять еще более качественные продукты для развлечения.В планах Ubisoft нанять в штат сотрудников всего 160 человек, из которых 100 будут работать в индийской студии, а 60 – в украинской. После открытия студия из Одессы присоединится к семи командам разработчиков, которые создают продолжение игры Ghost Recon, ему пророчат грандиозный финансовый успех из-за популярности первой части.