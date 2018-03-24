Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Эксперты назвали самую популярную секс-игрушку Пенис, зародыш и морская свинка: Выяснилось, где найти самую экстремальную еду На берег Австралии выбросились сотни черных дельфинов «Стальные нервы»: В Сети пожалели жену Максима Фадеева «6 факторов успеха»: Диетолог рассказала об особенностях периодического голодания "Руки-базуки" снова хайпанули: Синтол из бицепса Терёшина постепенно исчезает Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram
| | Компания Ubisoft открыла новые игровые студии в Украине и Индии

Компания Ubisoft открыла новые игровые студии в Украине и Индии

Сегодня, 06:40
Французская компания-разработчик игр Ubisoft сообщила об открытии новых студий в Одессе, на Украине, и в Мумбаи, в Индии. В 2018 году исполнилось 10 лет с тех пор, как компания открыла офисы в этих странах.

Компания Ubisoft открыла новые игровые студии в Украине и Индии

 

Представители французской компании Ubisoft сообщили о том, что новые студии появились в Одессе и в Мумбаи. По словам главы региональных студий компании, в 2018 году исполнилось 10 лет с тех пор, как были открыты первые представительства Ubisoft в Индии и Украине. Новые студии должны позволить еще больше расшить деятельность разработчика для того, чтобы в будущем предоставлять еще более качественные продукты для развлечения.

В планах Ubisoft нанять в штат сотрудников всего 160 человек, из которых 100 будут работать в индийской студии, а 60 – в украинской. После открытия студия из Одессы присоединится к семи командам разработчиков, которые создают продолжение игры Ghost Recon, ему пророчат грандиозный финансовый успех из-за популярности первой части.
Новости по теме
Ubisoft откроет две студии в Европе
Ubisoft откроет две студии в Европе

Компания Ubisoft, которая специализируется на разработке и издании компьютерных игр, заявила о намерении открыть еще две студии в Европе. Новые офисы

Компания Ubisoft открыла предзагрузку Tom Clancy’s The Division
Компания Ubisoft открыла предзагрузку Tom Clancy’s The Division

Компания Ubisoft начала перезагрузку Tom Clancy's The Division. На данный момент игра обновляется во всех онлайн-магазинах.

Креативный директор Far Cry 4 покинул Ubisoft ради создания своей студии
Креативный директор Far Cry 4 покинул Ubisoft ради создания своей студии

Алекс Хатчитсон, работавший на постоянной основе над такими крупными проектами, как Far Cry 4 и Assassin`s Creed 3 в составе одной из крупнейших игровых

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости