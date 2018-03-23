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| | Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиков

Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиков

Сегодня, 15:32
Платформа Twitch, на которой проводят онлайн-видеотрансляции, порадовала мользователей. Мобильная версия теперь обновлена, и особо это порадует специалистов по разработке, как сообщает «Версия.Инфо».

Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиков

 

Если изучить мобильное обновление глобально, то его таким практически и не назовёшь. Версия теперь оснащена уже доступным десктопным функционалом, у которого добавились маленькие бонусы. Например, там можно использовать ряд функций, вроде Scheduleи Polls & Games. Правда, доступны они для запуска только тому, у кого есть обновление 6.0 и далее. По словам разработчиков Twitch, это ещё не все новинки – следующие стоит ожидать в пределах нескольких месяцев.

Для создателей приложений платформа осуществляет запуск особого инструмента, который станет подмогой при реализации и проверке проектов. Также стоит отметить наличие нового кода «Hello World!»

Ирина Летинская
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