Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиков

Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиковСегодня, 15:32
Приложение «ВКонтакте» получило официальное обновление мобильной версии. Теперь пользователи могут пользоваться теми же функциями, что и пользователи ПК,
Бета-версия OS X 10.11.2 El Capitan уже доступна для загрузки исключительно для зарегистрированных разработчиков. Об этом поведали работники другого
Инженеры компании Wargaming заявили, что уже создана мобильная версия игры World of Tanks Blitz. Данное приложение запущено вследствие реализации механизма