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| | 5 новшеств от IBM, которые изменят мир уже к 2023 году

5 новшеств от IBM, которые изменят мир уже к 2023 году

Сегодня, 14:53
Специалисты американской компании IBM обнародовали информацию о нововведениях, которые уже к 2023 году изменят мир до неузнаваемости. В числе инновационных новшеств были названы технологии роботов-микроскопов, блокчейн, а также криптография.

5 новшеств от IBM, которые изменят мир уже к 2023 году

 

Представители компании IBM заявили о том, что согласно их прогнозу, жизнь человеческой цивилизации уже в обозримом будущем будет изменена до неузнаваемости благодаря ряду технологий, которые будут использоваться гораздо чаще, чем сейчас. В IBM заметили, что в данный момент многие специалисты занимаются разработкой и совершенствованием роботов-микроскопов, которые с помощью задействования искусственного интеллекта позволяют учёным получать актуальные данные относительно изменений в мировом океане и прочих сверхточных данных о ситуации на Земле.

Кроме того, в список инноваций, которые вскоре изменят мир, вошли криптография и технология блокчейна, получившие в последние несколько лет бурное развитие. Данные технологии будут задействованы учёными в высокоточных квантовых вычислениях, которые смогут перевернуть основы нынешних наук.
Александр Вест
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