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| | «Яндекс.Такси» тестирует новую систему авторизации водителей по лицу и голосу

«Яндекс.Такси» тестирует новую систему авторизации водителей по лицу и голосу

Сегодня, 14:37
Разработчики «Яндекс» сообщили о новой системе авторизации на «Таксометре» - мобильном приложении для водителей. Теперь для подтверждения личности будут использоваться индивидуальные характеристики. Система пока тестируется.

«Яндекс.Такси» тестирует новую систему авторизации водителей по лицу и голосу

 

«Яндекс.Такси» проинформировал о новой разработке сервиса. Теперь система авторизации водителей на «Таксометре» станет еще надежнее. Если раньше для подтверждения личности водителю достаточно было ввести свой номер и код, присланный на него, то сейчас специалисты создали систему авторизации через индивидуальные атрибуты человека. Для входа в сервис водителям нужно сделать селфи и прочитать вслух текст. При создании системы специалисты использовали технологии компьютерного зрения и распознавания речи, разработанные ранее «Яндексом».

Новая система авторизации по лицу и голосу пока тестируется. Первые испытания показали точность распознавания более 90%.
Виктория Озерова
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