«Яндекс.Такси» тестирует новую систему авторизации водителей по лицу и голосу

Разработчики «Яндекс» сообщили о новой системе авторизации на «Таксометре» - мобильном приложении для водителей. Теперь для подтверждения личности будут использоваться индивидуальные характеристики. Система пока тестируется.

Виктория Озерова

«Яндекс.Такси» проинформировал о новой разработке сервиса. Теперь система авторизации водителей на «Таксометре» станет еще надежнее. Если раньше для подтверждения личности водителю достаточно было ввести свой номер и код, присланный на него, то сейчас специалисты создали систему авторизации через индивидуальные атрибуты человека. Для входа в сервис водителям нужно сделать селфи и прочитать вслух текст. При создании системы специалисты использовали технологии компьютерного зрения и распознавания речи, разработанные ранее «Яндексом».Новая система авторизации по лицу и голосу пока тестируется. Первые испытания показали точность распознавания более 90%.