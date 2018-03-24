Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Пенис, зародыш и морская свинка: Выяснилось, где найти самую экстремальную еду На берег Австралии выбросились сотни черных дельфинов «Стальные нервы»: В Сети пожалели жену Максима Фадеева «6 факторов успеха»: Диетолог рассказала об особенностях периодического голодания "Руки-базуки" снова хайпанули: Синтол из бицепса Терёшина постепенно исчезает Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни
| | Полиция разблокирует смартфоны пальцами мертвецов

Полиция разблокирует смартфоны пальцами мертвецов

Сегодня, 04:30
По сообщению одного из сотрудников ФБР, полицейские США для разблокировки телефонов мертвых людей иногда используют их пальцы. Недавно этот метод пришлось использовать относительно покойного участника террористической группировки.

Полиция разблокирует смартфоны пальцами мертвецов

 

Один из сотрудников ФБР США признался, что полицейские используют отпечатки пальцев мертвых людей для разблокировки их гаджетов. Последний случай, когда таким образом пришлось разблокировать iPhone, случился недавно с мертвым 18-летним парнем, подозреваемым в участии в террористической группировке.

Согласно сведениям анонимных источников, сотрудники ФБР постоянно используют пальцы мертвых людей или людей без сознания для разблокировки гаджетов. Дело в том, что современные производители достаточно хорошо защищают смартфоны от взлома, а такая процедура значительно экономит время. Причем, полицейским не нужен никакой определенный ордер доступа для того, что таким образом заглянуть в содержимое телефона человека.
Новости по теме
Использование личных данных для разблокировки смартфона поможет хакерам провести взлом
Использование личных данных для разблокировки смартфона поможет хакерам провести взлом

Эксперты предупреждают граждан, которые для разблокировки смартфонов используют личные данные о возрастающем риске взлома персональных сведений. Информация

Мозг мертвых людей начнут оживлять в США
Мозг мертвых людей начнут оживлять в США

Ученые США собираются оживлять мозг мертвых людей. Специалисты ставят перед собой цель – доказать, что смерть может быть обратимой.

Россияне предлагают удалять аккаунты мертвых людей из «ВКонтакте»
Россияне предлагают удалять аккаунты мертвых людей из «ВКонтакте»

Недавно в России был проведен опрос жителей, который касается соцсетей. Стало известно, что 55% россиян зарегистрированы в сервисах общения. Большое количество

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости