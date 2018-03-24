Полиция разблокирует смартфоны пальцами мертвецов

Один из сотрудников ФБР США признался, что полицейские используют отпечатки пальцев мертвых людей для разблокировки их гаджетов. Последний случай, когда таким образом пришлось разблокировать iPhone, случился недавно с мертвым 18-летним парнем, подозреваемым в участии в террористической группировке.
Согласно сведениям анонимных источников, сотрудники ФБР постоянно используют пальцы мертвых людей или людей без сознания для разблокировки гаджетов. Дело в том, что современные производители достаточно хорошо защищают смартфоны от взлома, а такая процедура значительно экономит время. Причем, полицейским не нужен никакой определенный ордер доступа для того, что таким образом заглянуть в содержимое телефона человека.