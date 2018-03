Представители компании Ubisoft проводят в своем магазине, сразу следом за PlayStation, весеннюю распродажу, которую многие пользователи окрестили «уборкой». Целый ряд игр можно приобрести со скидками, достигающими отметки в 75%. На относительно новые проекты скидка, естественно, ниже.

Николай Офицеров

В числе предложений от Ubisoft и прошлогодние хиты, вроде South Park: The Fractured but Whole и Watch_Dogs 2, а также «полюбившийся» и критикам, и геймерским комьюнити Assassin’s Creed: Origins. Последний обойдется желающим в 1200 рублей.Также можно купить практически все игры, что выходили в последние годы под значком Far Cry. Спортивный симулятор Steep стоит 750 рублей. The Might and Magic Collection обойдется желающим в 1475 рублей.