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| | Эксперты назвали самую популярную секс-игрушку

Эксперты назвали самую популярную секс-игрушку

Сегодня, 05:40
Эксперты выяснили, какие секс-игрушки наиболее востребованы среди сексуально активных людей. Верхушку списка занимают шары Кегеля, особенно с управлением через Bluetooth.

Эксперты назвали самую популярную секс-игрушку

 

Как отмечают эксперты, сегодня люди стали более раскрепощенными в интимных вопросах и не стесняются использовать различные приспособления. Тренажеры Кегеля способны укрепить мышцы тазового дна и влагалища. Они справляются с послеродовыми и другими видами недержания. Кроме того, с помощью шаров Кегеля можно усилить оргазм. Эффект от тренажеров возможен при регулярных и правильных занятиях. Шары Кегеля помогут в некоторых случаях избежать хирургического вмешательства. Люди начали активно покупать шары Кегеля после премьеры фильма «Пятьдесят оттенков серого», в котором главные герои использовали это приспособление.

О шарах Кегеля мир заговорил еще в 1948 году. Их создатель – американский гинеколог Арнольд Кегель. Сейчас эта усовершенствованная модель является довольно популярной как среди женского пола, так и у мужчин.
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