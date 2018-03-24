Ещё две станции бесплатной зарядки электромобилей появились в Красноярске

Владельцы электромобилей в Красноярске были весьма обрадованы, узнав о том, что в городе появились ещё две станции, где они смогут зарядить свои электрокары. Зарядка электромобилей происходит совершенно бесплатно.

Александр Вест

В Красноярске в 2017 году в районе железнодорожного вокзала на Бограда была открыта станция, где владельцы электромобилей могли зарядить свои транспортные средства. Теперь количество станций для зарядки электрокаров в Красноярске увеличилось втрое, так как ещё две станции открылись на улице Шахтёров, а также в непосредственной близости с Предмостной площадью. Для осуществления бесплатной подзарядки своего электрокара красноярцам следует обратиться для получения специальной магнитной карты в Центр обслуживания клиентов при «Красноярскэнерго».Представители компании отметили, что в Красноярске было всего пять электрокаров на момент открытия первой станции для их подзарядки, а в данный момент в городе разъезжают уже 13 электромобилей. D ближайшее время новые станции подзарядки электрокаров планируются к открытию в Омске, Барнауле и ряде других городов.