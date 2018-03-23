Представители Apple по глупости сравнили iPhone с игровыми консолями

Вице-президент корпорации Apple Грег Джосвик сделал ряд громких заявлений, некоторые из которых показали «яблочный» смартфон в невыгодном свете. В частности, он заявил, что мобильный гейминг на iOS практически сравнялся с показателями игровых консолей последней генерации. Независимые аналитики тут же раскритиковали «яблочного» топ-менеджера.

Дарья Светозарова

Их удивило, что разработчики не подтвердили эти громкие утверждения на практике. Эксперты раскритиковали Apple за то, что компания до сих пор не решила проблему низкой управляемости играми на iPhone,, которая возникает в связи с сенсорными мониторами. Специалисты уверяют, что «яблочной» корпорации предстоит пройти долгий и тернистый путь, чтобы приблизить смартфон к современным игровым консолям. Аналитики предлагают изучить опыт гибридной Nintendo Switch. Японцам удалось совместить мобильный формат и удобный способ манипуляции.Единственным аргументом в пользу Apple был релиз на платформе iOS игр Fortnite и PlayerUnknown’s Battleground. Однако и здесь был подвох. Дело в том, что аналогичные геймы уже ранее были запущены на Android, и записать их на свой счет «яблочная» компания уже не сможет.